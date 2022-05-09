Son dakika haber | Hatay'da sahile vurmuş ölü inek şaşkına çevirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Hatay'da sahile vurmuş ölü inek şaşkına çevirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Son dakika haberleri... Hatay'da sahile vurmuş ölü inek şaşkına çevirdi Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahile kenarında telef olmuş bir inek bulundu.

HATAY (İHA) - Hatay'da sahile vurmuş ölü inek şaşkına çevirdi

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahile kenarında telef olmuş bir inek bulundu.

Samandağ sahilinde vatandaşlar kıyıya vurmuş inek leşiyle karşılaştı. Telef olmuş ineği gören vatandaşlar, polis ekiplerine haber verdi. Polisi ekiplerinin durumu bildirdiği belediye ekipleri ineği sahilden alarak boş bir arazide gömdü.

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - 3. Sayfa

Samandağ, Hatay, İnek, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title