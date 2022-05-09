Son dakika haber | Hatay'da sahile vurmuş ölü inek şaşkına çevirdi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Hatay'da sahile vurmuş ölü inek şaşkına çevirdi Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahile kenarında telef olmuş bir inek bulundu.
HATAY (İHA) - Hatay'da sahile vurmuş ölü inek şaşkına çevirdi
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahile kenarında telef olmuş bir inek bulundu.
Samandağ sahilinde vatandaşlar kıyıya vurmuş inek leşiyle karşılaştı. Telef olmuş ineği gören vatandaşlar, polis ekiplerine haber verdi. Polisi ekiplerinin durumu bildirdiği belediye ekipleri ineği sahilden alarak boş bir arazide gömdü.
İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - 3. Sayfa