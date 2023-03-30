Üye Girişi
Haberi Paylaş
Hatay'da Sağlık Bakanlığı'nın konteynerlerini çalan 3 şüpheli yakalandı

Hatay'da Sağlık Bakanlığı'nın konteynerlerini çalan 3 şüpheli yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremlerde kullanılmak üzere gönderilen Sağlık Bakanlığına ait 2 adet konteyneri çalan 3 şüpheli yakalandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremlerde kullanılmak üzere gönderilen Sağlık Bakanlığına ait 2 adet konteyneri çalan 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İskenderun ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde Sağlık Bakanlığına ait 2 adet konteyner çalındı. Hırsızlık ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çalışma başlattı. Polisin yaptığı araştırmada hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin R.K., A.Y. ile Y.B.Ç. oldukları tespit edildi. 3 şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan 2 adet konteyner de bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - HATAY

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hatay 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title