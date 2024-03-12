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Hatay'da ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi

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Hatay'ın Defne ilçesinde yapılan aramada bir araçta ruhsatsız tabanca ve fişek bulundu. Olayla ilgili olarak araç sürücüsü hakkında adli işlem yapıldı ve trafik yönünden cezai işlem uygulandı.

Hatay'ın Defne ilçesinde bir araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayişi ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından 12 Mart tarihinde Defne ilçesi Harbiye Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde durdurulan araçta ve araç sürücüsü E.Ö.'nün yapılan üst aramasında; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 3 adet mermi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan E.Ö. hakkında adli işlem yapıldı. Ayrıca şahsa trafik yönünden 6 bin 439 TL cezai işlem uygulandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hatay Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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