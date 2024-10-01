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Hatay'da Rögar Kapağı Motosiklete Çarparak Facianın Eşiğinden Döndü

Hatay'da Rögar Kapağı Motosiklete Çarparak Facianın Eşiğinden Döndü
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Hatay'ın Antakya ilçesinde, seyir halindeki bir kamyonun geçişi sırasında yerinden fırlayan rögar kapağı, park halindeki bir motosiklete çarparak durdu. Olay sırasında kaldırımda kimsenin olmaması, potansiyel bir faciayı önledi.

Hatay'da seyir halindeki kamyonun geçişi esnasında yerinden fırlayan rögar kapağı, iş yeri önünde park halindeki motosiklete çarparak durabildi. Olay esnasında kaldırımda kimsenin olmaması muhtemel faciayı önledi.

Olay, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde seyir halindeki kamyonun geçişi esnasında rögar kapağı yerinden fırladı ve iş yeri önünde park halindeki motosiklete çarparak durdu. Rögar kapağının yerinden fırlayarak metrelerce havaya uçtuğu ve motosiklete çarptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay esnasında kaldırımda kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Olay anına tanıklık eden Ahmet El Ali de yaşananları anlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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