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Hatay'da Rögar Kapağı Kazası: Motosiklet Sürücüsü Uçtu

Hatay'da Rögar Kapağı Kazası: Motosiklet Sürücüsü Uçtu
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Antakya'da rögar kapağının yerinden oynaması sonucu motosiklet sürücüsü, metrelerce savrularak yaralandı. Kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde rögar kapağının yerinden oynamasıyla motosiklet sürücüsünün uçarak metrelerce sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde seyir halindeki motosikletin geçişi esnasında rögar kapağının yerinden oynamasıyla motosiklet sürücüsü kontrolünü kaybederek uçtu. Kazanın ardından sürücü ve motosiklet metrelerce sürüklendi. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Motosikletin ve sürücünün metrelerce savrulduğu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Motosiklet buraya kadar uçtu"

Dükkanda çalışırken büyük bir ses geldiğini ifade eden Saddam Zarzouri, "Biz dükkanda çalışıyorduk. Dışarıdan büyük bir ses geldi. Motosiklet sürücüsü rögar kapağına çarparak uçtu. Kazaya baktık ve motosiklet buraya kadar sürüklendi. Motosiklet sürücüsü yaralıydı. Sonra ambulans geldi. Motosiklet bayağı buraya kadar uçtu. Burada çok kaza oluyor" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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