Hatay'da PVC Fabrikasında Yangın Çıktı
Kırıkhan ilçesinde bulunan PVC fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni araştırılıyor.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde PVC fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Kırıkhan'da faaliyet gösteren PVC fabrikasında yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, alınan emniyet tedbirlerinin ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatılırken, fabrikada maddi hasar oluştu. - HATAY