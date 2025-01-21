Üye Girişi
Haberler
Bolu'da otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi

Otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi
Turizm Bakanı Ersoy'a açıkça soruldu: Yanan otelde yangın merdiveni var mıydı?

Turizm Bakanı'na açıkça soruldu: Otelde yangın merdiveni var mıydı?
66 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş

Otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş
Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme

Hatay'da PVC Fabrikasında Yangın Çıktı

Hatay'da PVC Fabrikasında Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkhan ilçesinde bulunan PVC fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni araştırılıyor.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde PVC fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kırıkhan'da faaliyet gösteren PVC fabrikasında yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, alınan emniyet tedbirlerinin ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatılırken, fabrikada maddi hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Yurt dışından Ümit Özdağ'a sürpriz destek: Yanındayım
img

Yabancılar en çok o kentlerden ev alıyor
img

Galatasaray Dinamo Kiev'i yenerse çuvalla parayı kasasına koyacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sağ kolu gözaltına alındığı anları anlattı: 100'e yakın polis...

Sağ kolu gözaltına alındığı anları anlattı: 100'e yakın polis...
İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu AK Parti rozetini taktı

AK Parti'ye katıldı, ilk mesajını Atatürk'ün sözüyle verdi
MHK'den flaş karar: İki hakemin Süper Lig defteri kapandı

İkisinin de Süper Lig defteri kapandı
Yıldız futbolcu beş escortla otelde yakalandı

İşte yıldız futbolcunun 5 escortla otelden çıktığı anlar
Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı: Can pazarı yaşanıyordu

Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı!
66 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu

66 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.