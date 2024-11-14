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Hatay'da Polis Operasyonu: 11 Bin 850 Fişek ve 45 Silah Parçası Ele Geçirildi

Hatay'da Polis Operasyonu: 11 Bin 850 Fişek ve 45 Silah Parçası Ele Geçirildi
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir ev aramasında oldukça fazla sayıda fişek ve silah parçası ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi adli makamlara sevk edildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekiplerinin bir evde yaptığı aramada; 11 bin 850 fişek ile 45 muhtelif silah parçaları ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin güvenliği ve huzurunu sağlamak amacıyla asayiş çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Dörtyol ilçesinde 11 Kasım tarihinde yapılan kargo takibi sonucunda; bir şahıs ve ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada; 11 bin 850 fişek ile 45 muhtelif silah parçaları ele geçirildi. Olayla ilgili olarak E.K. hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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