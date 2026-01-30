Haberler

Hatay'da asayiş operasyonu: 6 kişi yakalandı

Hatay'da asayiş operasyonu: 6 kişi yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da düzenlenen asayiş uygulamalarında, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında kasten yaralama, kasten öldürme ve dolandırıcılık suçlarından arananlar bulunuyor.

Hatay'da polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde; bir yabancıyı ülkeye sokma veya ülkede kalmasına imkan sağlama suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.G. Antakya'da, kasten yaralama suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.B. Defne ilçesinde, kasten öldürme suçundan aranan A.E. ve M.E.E. ile uyuşturucu, uyarıcı madde kabul etmek bulundurmak suçundan 2 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.B. Erzin'de.

Ayrıca, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.B., Defne ilçesinde yakalandı.

Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi

Trump piyasaların merakla beklediği ismi ilan etti
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir

Döner ve sucukta mide bulandıran tespit! İşte listeye giren iki şehir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

"Selamünaleyküm" diye başladı, verdiği mesaj dünyayı ayağa kaldırdı
Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu

Kayıp olarak aranan kadından kahreden haber! Ekipler zorlukla ulaştı
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

"Selamünaleyküm" diye başladı, verdiği mesaj dünyayı ayağa kaldırdı
Yanlışlıkla hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti

Hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı

Suriye'de yeni dönem! Yalnız kalan SDG beklenen adımı attı