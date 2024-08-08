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Hatay'da patpat kaza yaptı, 2 kişi yaralandı

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Hatay'ın Antakya ilçesinde bir patpatın kontrolden çıkarak zeytin bahçesine uçması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da kontrolden çıkarak zeytin bahçesine uçan patpattaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi gölet yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan patpat, zeyrin bahçesine uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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