Hatay'da patpat kaza yaptı, 2 kişi yaralandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir patpatın kontrolden çıkarak zeytin bahçesine uçması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Hatay'da kontrolden çıkarak zeytin bahçesine uçan patpattaki 2 kişi yaralandı.
Kaza, Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi gölet yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan patpat, zeyrin bahçesine uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. - HATAY