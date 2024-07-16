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Hatay'da Patpat ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde tarım aracı patpat ile otomobilin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesi de tarım aracı patpat ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde, henüz kimliği belirlenemeyen 31 ABP 026 plakalı otomobil ile "patpat" diye tabir edilen tarım aracı çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan patpat ve Otomobil sürücülerine müdahale olay yerinde sağlık ekiplerinin yapmasının ardından hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle yolda araç trafiği kontrollü verilirken araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samandağ Hatay Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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