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Hatay'da park halindeyken yanmaya başlayan otobüste hasar oluştu

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Hatay'ın Antakya İlçesi'nde park halindeki bir otobüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda otobüste hasar meydana geldi.

Hatay'da park halindeyken yanmaya başlayan otobüste hasar oluştu.

Yangın, Antakya İlçesi Yeni Sanayi Sitesi'nde park halindeki otobüste yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin kısa süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında araçta hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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