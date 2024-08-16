Hatay'da park halindeyken yanan pikabın kabin kısmı kullanılamaz hale geldi
Hatay'ın Antakya İlçesi Katar 1 Konteyner Kent'te park halindeyken çıkan yangında, pikabın kabin kısmı kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Hatay'da park halindeyken yanan pikabın kabin kısmı kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Antakya İlçesi Katar 1 Konteyner Kent'te meydana geldi. Park halindeyken yanmaya başlayan aracı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Aracın alevlere teslim olan kabinindeki yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Yangında aracın kabin kısmında hasar oluştu. - HATAY