Hatay'da Park Halindeki Pikap Alevlere Teslim Oldu
İskenderun'da boş arazide park halinde bulunan bir pikabın motor kısmı yangına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olayda yaralanma veya can kaybı yaşanmadı, ancak araçta hasar oluştu.
Hatay'da park halindeyken motor kısmı alevlere teslim olan pikap kullanılmaz hale geldi.
Yangın, İskenderun ilçesi Gültepe Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede boş arazide park halinde bulunan pikabın motor kısmı alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangında araçta hasar oluştu. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa