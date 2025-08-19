Hatay'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Hatay'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Defne ilçesinde park halinde bulunan bir otomobil alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

Hatay'da park halindeyken alevlere teslim olan otomobildeki yangın çevreye sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Defne ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede park halinde bulunan Mercedes Benz marka otomobil alevlere teslim oldu. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışması gerçekleştirilen araçta hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
'İşsizlik yok, iş beğenmezlik var' sözleriyle tartışma yaratan iş insanı iflasın eşiğinde

"İşsizlik yok, iş beğenmezlik var" diyen tatlıcı iflas bayrağını çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet Bahçeli: Selahattin Yılmaz ülküdaşımdır, suçsuz olduğu anlaşılacak

Bahçeli tutuklanan Selahattin Yılmaz'a sahip çıktı: O benim ülküdaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.