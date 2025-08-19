Hatay'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
Hatay'ın Defne ilçesinde park halinde bulunan bir otomobil alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangın, Defne ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede park halinde bulunan Mercedes Benz marka otomobil alevlere teslim oldu. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışması gerçekleştirilen araçta hasar oluştu. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa