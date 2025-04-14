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Hatay'da Park Halindeki Otomobil Yangında Zarar Gördü

Hatay'da Park Halindeki Otomobil Yangında Zarar Gördü
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Antakya ilçesinde park halindeyken alevlere teslim olan otomobil, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Araçta maddi hasar oluştu.

Hatay'da park halindeyken alevlere teslim olan otomobilde hasar oluştu.

Yangın, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde bulunan Konya Konteyner Kent 1. etap içerisinde yaşandı. Konteyner kentte park halinde bulunan araç alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangından dolayı araçta maddi hasar oluştu. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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