Hatay'da Park Halindeki Otomobil Yangında Yıkıldı

Hatay'da park halindeyken alevlere teslim olan otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, İskenderun ilçesi Gültepe Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede park halinde bulunan otomobil bilinmeyen nedenle kısa sürede alevlere telsim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, çevredeki araçlara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında araç kullanılmaz hale geldi. - HATAY