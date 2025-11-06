Haberler

Hatay'da Park Halindeki Otomobil Yangında Yıkıldı

Hatay'da Park Halindeki Otomobil Yangında Yıkıldı
Güncelleme:
İskenderun ilçesinde park halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev alan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından çevredeki araçlara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sonucunda otomobil kullanılmaz hale geldi.

Hatay'da park halindeyken alevlere teslim olan otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, İskenderun ilçesi Gültepe Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede park halinde bulunan otomobil bilinmeyen nedenle kısa sürede alevlere telsim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, çevredeki araçlara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında araç kullanılmaz hale geldi. - HATAY

