Hatay'da park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

Hatay'ın Defne ilçesinde park halindeki bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bir evin önünde park halinde olan 41 AJB 118 plakalı otomobil, aniden alev alarak yanmaya başladı. Otomobilin yandığını gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Antakya itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kısa sürede söndürüldü. Çıkan yangından dolayı otomobil kullanılamaz hale geldi.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - HATAY