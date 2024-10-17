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Hatay'da Park Halindeki Otomobil Alevlere Teslim Oldu

Hatay'da Park Halindeki Otomobil Alevlere Teslim Oldu
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Reyhanlı İlçesi'nde park halindeki bir otomobil, alevler içinde kaldı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı, ancak araç kullanılmaz hale geldi.

Hatay'da park halindeyken alevlere teslim olan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Reyhanlı İlçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. Bina önündeki park halindeki araç alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye Reyhanlı itfaiye istasyonu ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında araç kullanılmaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil Reyhanlı İtfaiye hatay

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