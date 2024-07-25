Hatay'da park halindeki otomobil alev aldı

Hatay'ın Defne ilçesinde alev alarak yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde park halindeki otomobilde yangını çıktı. Otomobilde çıkan yangını gören vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangından otomobil kullanılmaz hale geldi. - HATAY