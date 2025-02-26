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Hatay'da Park Halindeki Minibüs Yandı

Hatay'da Park Halindeki Minibüs Yandı
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde park halindeki bir minibüs bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü, ancak araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde park halindeki minibüs, yanarak kullanılmaz hale geldi.

Arsuz ilçesi Gözcüler Mahallesi'nde park halindeki minibüs henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Aracın yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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