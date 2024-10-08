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Hatay'da Park Halindeki Minibüs Yandı

Hatay'da Park Halindeki Minibüs Yandı
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Reyhanlı ilçesi Kümeevler Mahallesi'nde park halindeyken alev alan minibüs, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, ancak kullanılmaz hale geldi.

Hatay'da park halindeyken yanan minibüs kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Reyhanlı ilçesi Kümeevler Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede park halinde bulunan minibüs alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi .Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında minibüs kullanılmaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Reyhanlı İtfaiye hatay

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