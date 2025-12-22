Haberler

Hatay'da 6 araç ve 4 iş yerinin camlarını taşla kırdılar

Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde park halindeki 6 araç ve 4 iş yeri, kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı. Olay sonrası polis ekipleri, hayati belirlemek için çalışma başlattı.

Hatay'da park halinde bulunan 6 araç ve 4 iş yeri kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı. Saldırıda iş yerleri ve araçlar zarar görürken, saldırganın tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde İskenderun ilçesi Kurtuluş Mahallesi Fener Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde park halinde bulunan araçların ön camları ile iş yerlerine ait camlar taş atılması sonucu kırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ekiplerin çalışmalarıyla saldırıda; 6 araç ve 4 iş yerinin zarar gördüğü tespit edildi. Olayın ardından araç sahipleri ve iş yeri sahipleri, zarar gören araçlarını ve dükkanlarını kontrol etmek üzere bölgeye geldi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, faili belirlemek için çalışma başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
