Hatay'da Park Halinde Kamyonet Yandı
Hatay'ın Antakya İlçesi'nde park halindeki bir kamyonetin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü, ancak araç kullanılmaz hale geldi.
Hatay'da park halindeyken motor kısmı yanan kamyonet kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Antakya İlçesi Narlıca Mahallesi'nde park halinde bulunan kamyonetin motor kısmında başladı. Kısa sürede alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, kısa sürede söndürülürken araç kullanılmaz hale geldi. - HATAY