Hatay'da Otomobilin Motosikletlere Çarptığı Kaza Kamerada

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Hatay'da Otomobilin Motosikletlere Çarptığı Kaza Kamerada
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir otomobil, karşı yönden gelen 2 motosikletle çarpıştı. Kazada 4 kişi yere savruldu. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobil, karşı yönden gelen 2 motosikleti biçti: O anlar kamerada

HATAY - Hatay'da bir otomobilin, 2 motosikletle çarpışmasıyla 4 kişinin yere savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesi'nde yaşandı. Akşam saatlerinde cadde üzerinde ilerleyen otomobil, karşı yönden gelen 2 motosikletle çarpıştı. Kazada 2 motosiklette bulunan 4 kişi yere savruldu. Otomobilin 2 motosiklete çarptığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalenin ardından Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN İLIN - 3.Sayfa
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