Hatay'da Otomobil Yayalara Çarptı: 3 Ölü, 3 Yaralı

Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir otomobilin kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Hatay'da otomobilin kaldırımdaki yayalara çarpmasıyla 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, İskenderun ilçesi Profesör Muammer Aksoy Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. 25 yaşındaki N.K.'nin idaresindeki 38 RS 013 plakalı Honda marka otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle önce kaldırımdaki 4 yayaya çarpmış ve ardından takla atarak ters döndü. Kazada; 26 yaşındaki tır şoförü İbrahim Halil Çolak, tır şoförü Ali Dönmez ve tır şoförü Ahmet Altunpak hayatını kaybetti. Öte yandan, kazada yaralanan yaya tır şoförü 27 yaşındaki Mahmut Mavi, araç sürücüsü N.K. ve araçta bulunan 24 yaşındaki B.Y. isimli şahısların hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, otomobilin yayaların arasına dalarak takla attığı anlara dair güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde; otomobilin kaldırımda yürüyen yayalara çarptığı ve ardından takla attığı görüldü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
