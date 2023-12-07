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Hatay'da otomobil ve motosiklet hırsızlığı şüphelileri tutuklandı

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gözaltına alınan otomobil ve motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gözaltına alınan otomobil ve motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmada, Reyhanlı Cüdeyde Mahallesi'nde meydana gelen oto hırsızlığı olayının şüphelisi O.A. ile motosiklet hırsızlığı olayının şüphelisi R.A.C. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 hırsız şüphelisi tutuklandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Hatay Tutuklama Güvenlik Hırsızlık Adliye 3. Sayfa Güncel Haberler

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