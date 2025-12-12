Haberler

Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasında görüntülendi.

Kaza, Kırıkhan ilçesi Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen otomobille, motosiklet sokak kesişiminde çarpıştı. Kazada otomobile çarpışan motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Çarpışma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, hafif yaralanan motosiklet sürücüsünü tedbir amaçlı Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
