Hatay'da Otomobil ve Minibüs Çarpıştı: 3 Yaralı

Reyhanlı ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ve minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da otomobil ve minibüsün çarpışmasıyla yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Özkurtuluş Mahallesi'nde yaşandı. Otomobil ve minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada takla atarak yan dönen minibüs tarlaya devrilirken 2 araçta da hasar oluştu. Araçlarda sıkışan 3 yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı şahıslar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındılar - HATAY

