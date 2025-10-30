Hatay'da Otomobil ve Minibüs Çarpıştı: 3 Yaralı
Reyhanlı ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ve minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Hatay'da otomobil ve minibüsün çarpışmasıyla yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Reyhanlı ilçesi Özkurtuluş Mahallesi'nde yaşandı. Otomobil ve minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada takla atarak yan dönen minibüs tarlaya devrilirken 2 araçta da hasar oluştu. Araçlarda sıkışan 3 yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralı şahıslar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındılar - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa