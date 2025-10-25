Hatay'da Otomobil Tarlaya Uçtu, Sürücü Hafif Yaralandı
Kırıkhan ilçesinde kontrolünü kaybeden otomobil tarlaya uçarak yan döndü. Kazayı gören vatandaşlar sürücüyü kurtardı; kadın sürücü hafif yaralı olarak kurtarıldı.
Hatay'da tarlaya uçarak yan dönen otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Kaza, Kırıkhan ilçesi Topboğazı mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil tarlaya uçarak yan döndü. Kısa sürede kazayı görerek yardıma koşan vatandaşlar, aracı yatırarak sürücüyü kurtardı. İlk belirlemelere göre kadın sürücünün kazayı hafif şekilde atlattığı öğrenildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa