Hatay'da otomobil şarampole yuvarlandı, sürücü yaralandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Arsuz ilçesi Aşiyan Sitesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole yuvarlandı. Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobildeki sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralanan sürücüye ilk yardım müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. - HATAY