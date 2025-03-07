Hatay'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı
Kırıkhan ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye sevk edildi.
Hatay'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu mevkinde yaşandı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada araçta sıkışan 2 şahıs itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı şahıslar olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa