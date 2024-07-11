Hatay'da otomobil sağlık ocağının bahçesine düştü, 4 kişi yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, sağlık ocağının bahçesine düştü. Kazada 4 kişi yaralandı.
Hatay'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, sağlık ocağının bahçesine düştü. Kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Samandağ ilçesinin Mağaracık Mahallesinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan sağlık ocağının bahçesine düştü.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. - HATAY