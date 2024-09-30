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Hatay'da Otomobil Prefabrik İş Yerlerine Daldı

Hatay'da Otomobil Prefabrik İş Yerlerine Daldı
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Hatay'ın Defne ilçesinde bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek prefabrik iş yerlerine çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı ve sürücü yaralandı.

Hatay'ın Defne ilçesinde otomobilin, prefabrik iş yerinin içinden geçerek başka bir prefabrik iş yerine çarptığı anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Defne ilçesi Subaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle yol kenarındaki prefabrik çarşıya daldı. Tel örgüyü önüne katan sürücü, ilk önce prefabrik iş yerinin içinden geçip, ardından başka bir iş yerine çarparak durabildi. 2 prefabrik iş yerinin zarar gördüğü kazada araç sürücüsü yaralandı. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza sonrası iş yeri kullanılamaz hale gelen Fırat Bal, "Akşam saat 9 sularında bizi aradılar. Çevredeki vatandaşlar iş yerine araç girdiğini söylediler. Kaza inanılmaz bir şey. Genç bir arkadaşımız, bu dükkanın içinden geçip diğer dükkana hasar vermiş. Gencin canı daha önemli ve dükkan bizim için ikinci planda kaldı. Gerçekten inanılmaz bir kaza oldu" dedi.

Kazanın sesini duyup gelen esnaf Mehmet Bilgin ise, "Akşam saat 9 sularında iş yerimi kapatıp eve gittim. Evin önünde otururken büyük bir ses duydum. Ses üzerine geldiğimizde bir araç önce bir dükkana girip sonra diğer dükkana girince durabildi" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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