Hatay'da Otomobil Kazası: 6 Yaralı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 6 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, Samandağ ilçesi Koyunoğlu Mahallesi'nde 2 otomobilin çarpışmasıyla yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, yaralanan dördü erişkin ikisi çocuk yaralılar kurtarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Yaralı vatandaşlar, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa