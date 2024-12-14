Hatay'da Otomobil Kazası: 5 Yaralı
Antakya - İskenderun yolu üzerinde meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.
Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, Antakya - İskenderun yolu Karaali Mahallesi mevkiinde yaşandı. Kaza, kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu yaşandı. Kazada yaralanan 5 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa