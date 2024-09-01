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Hatay'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

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Hatay'da Antakya - Reyhanlı yolu Madenboyu Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, otomobil ile traktör çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi ve traktör sürücüsü yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

Hatay'da otomobil ile traktörün çarpmasıyla meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza; Antakya - Reyhanlı yolu Madenboyu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen otomobil, aynı istikamette ilerleyen saman balyası takılı traktöre arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi ve traktör sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerine sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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