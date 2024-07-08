Üye Girişi
Haberler

Hatay'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Samandağ İlçesine bağlı Meydan Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Hatay'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Samandağ İlçesine bağlı Meydan Mahallesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazda motosiklet sürücüsü N.K ağır yaralandı. Olayı fark eden vatandaşlar ambulansa haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından N.K hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili Jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet İnceleme Jandarma Samandağ trafik Hatay Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

 Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü

Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü

 Şiddetli sağanak sele neden oldu! Derelerin taşıp köylerin su bastığı ilde 1 kişi kayıp

Şiddetli sağanak sele neden oldu! Derelerin taşıp köylerin su bastığı ilde 1 kişi kayıp

 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title