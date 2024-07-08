Hatay'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı

Hatay'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Samandağ İlçesine bağlı Meydan Mahallesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazda motosiklet sürücüsü N.K ağır yaralandı. Olayı fark eden vatandaşlar ambulansa haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından N.K hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili Jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - HATAY