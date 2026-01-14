Haberler

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin aydınlatma direğine çarptığı anlar kamerada
Güncelleme:
Defne ilçesinde sürücüsünün kontrolden çıkması sonucu otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ve bir yolcu hafif yaralandı. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Hatay'ın Defne ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle otomobilin aydınlatma direğine çarptığı anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Defne ilçesi Orhanlı Mahallesi çevre yolunda yaşandı. D.G. idaresindeki 31 ACF 290 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ve araçta bulunan H.K. hafif yaralandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin, aydınlatma direğine çarptığı anlar anbean kameraya yansıdı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
