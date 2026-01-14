Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin aydınlatma direğine çarptığı anlar kamerada

Hatay'ın Defne ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle otomobilin aydınlatma direğine çarptığı anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Defne ilçesi Orhanlı Mahallesi çevre yolunda yaşandı. D.G. idaresindeki 31 ACF 290 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ve araçta bulunan H.K. hafif yaralandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin, aydınlatma direğine çarptığı anlar anbean kameraya yansıdı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. - HATAY