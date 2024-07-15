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Hatay'da Otomobil Alevlere Teslim Oldu

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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde seyir halindeki bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde alevlere teslim olan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Yayladağı ilçesi Şenköy Mahallesi mevkisinde seyir halindeki bir otomobil yandı. Alevlere teslim olan otomobilin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevler içinde kalan otomobile müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı otomobil kullanılamaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yayladağı İtfaiye Hatay 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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