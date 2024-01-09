Hatay'da Otomobil Alevler İçinde Yandı

Hatay'ın Belen ilçesinde seyir halindeki otomobil alevler içinde kalarak yandı.

Yangın, Belen ilçesi Kıcı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Plakası belirlenemeyen otomobil, trafikte seyir halde ilerlerken motor kısmında yangın çıktı. Otomobilin yandığını gören sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Çıkan yangından dolayı otomobilde maddi hasar meydana gelirken olayda herhangi bir yaralanan olmadı. - HATAY