Hatay'da Otobüste Uyuşturucu Yakalandı

Hatay'da Otobüste Uyuşturucu Yakalandı
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Hatay'da bir şehirlerarası otobüste yolculuk yapan bir şahsın yastığından 1 kilo 450 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Hatay'da şehirlerarası otobüste yolculuk yapan şahsın kullandığı yastığın içinden 1 kilo 450 gram skunk çıktı. Olayla ilgili yakalanan 3 kişi mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Ekiplerin çalışmalarında; 26 Temmuz günü Dörtyol'da durdurulan yolcu otobüsünde, yolcu olarak bulunan T.K., S.A. ve M.C.'nin kullandıkları yastığın içinden 1 kilo 450 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiler. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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