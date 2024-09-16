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Hatay'da Otobüs Şoförü ile Sürücü Arasında Bıçaklı Kavga

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Hatay'da bir otobüs şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yaşanan tartışmanın sebebi sinyal vermemek oldu. Kavga bıçaklı saldırıya dönüşürken, olay anı aracın içindeki kamera tarafından kaydedildi. Taraflardan şikayetçi olunmazken, otobüs şoförünün işine son verildi.

Hatay'da otobüs şoförü ve otomobil sürücüsü arasında yaşanan kavganın araç içi kamerası görüntülerinde kavganın sinyal vermemeden dolayı yaşandığı ortaya çıktı. Görüntülerde; otomobil sürücüsünün, otobüsün önünü kestiği, şoföre küfrederek hakarette bulunduğu anlar ve bıçaklı saldırı anı kameraya yansıdı.

Antakya - Reyhanlı yolu Narlıca Mahallesi mevkiinde yaşanan olayda trafikte seyir halindeki otobüsün şoförüyle, başka bir aracın sürücüsü arasında başlayan tartışmada korku dolu anlar yaşanmıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen ve küfürlerin havada uçuştuğu tartışmada otobüs şoförü, araç sürücüsüne bıçak çekmiş ve kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırmıştı. Otobüsün ortaya çıkan araç içi kamera görüntüleri ise olayı gözler önüne serdi. Görüntülerde; otomobil sürücüsünün otobüsün önünü kestiği ve küfrederek sinyal vermediği için otobüs şoförüne saldırdığı anlar anbean kameraya yansıdı. Tarafların yaralanmadığı ve birbirinden şikayetçi olmadığı kavgadan ötürü Antakya Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'nin otobüs şoförünün işine son verdiği öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Otomobil 3-sayfa Olaylar trafik Yaşam Kavga hatay Ceza

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