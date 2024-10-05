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Hatay'da Oto Hırsızlığına Operasyon: Çalınan Parçalarla Birlikte Yakalandılar

Hatay'da Oto Hırsızlığına Operasyon: Çalınan Parçalarla Birlikte Yakalandılar
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Hatay Emniyet Müdürlüğü, oto hırsızlığına karışan iki kişiyi tespit ederek gerekli adli işlemleri başlattı. Çalınan motor enjektörleri, oto radyatörü ve intercooler ile yakalanan şüpheliler suçüstü yapıldı.

Hatay'da aracın parçalarını çalan şahıs, çaldıkları parçalarla birlikte yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri hırsızlık olaylarının önüne geçmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Antakya İlçesinde 1 Ekim tarihinde gerçekleşen otodan hırsızlık olayının şüphelilerinin tespiti için yapılan kamera ve saha çalışmalarında olayı gerçekleştiren şahsın M.İ. olduğu ve çalıntı malzemeleri satın alan kişinin ise M.İ. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Suça konu malzemeler; 4 adet Motor Enjektörü, 1 adet Oto Radyatörü ve 1 adet intercool ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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