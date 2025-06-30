Hatay'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Hatay'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı
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Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın bir ormanlık alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Hatay'da kent merkezine yakın ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yerleşim yerlerine yakın noktada yaşanan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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