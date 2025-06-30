Hatay'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Hatay'da kent merkezine yakın ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yerleşim yerlerine yakın noktada yaşanan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı. - HATAY