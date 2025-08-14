Hatay'da Ormanlık Alanda Yangın

Güncelleme:
Kırıkhan ilçesi Bektaşlı Mahallesi'nde çıkan yangın, ormanlık alanı kısa sürede etkisi altına aldı. Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Bektaşlı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıktı. Yangının çıktığı bölgedeki ormanlık alan kısa sürede alevlere teslim oldu. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede yangına karadan ve havadan müdahaleye başladı. - HATAY

