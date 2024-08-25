Hatay'da ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü
Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan örtü yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı.
Hatay'da ormanlık alanda çıkan örtü yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Antakya İlçesi Üçgedik Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Örtü yangınını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Serinyol İtfaiye Müfrezesi ekiplerimiz ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. - HATAY