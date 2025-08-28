Hatay'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına ekipler karadan ve havadan müdahaleyi sürdürüyor.

Yangın, Antakya ilçesi Habibi Neccar Dağı mevkiinde çıktı. Ormanlık alandan kısa sürede alevler yükseldi. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede yangına karadan ve havadan müdahale etmeye başladı. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. - HATAY