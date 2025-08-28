Hatay'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Hatay'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
Hatay'ın Antakya ilçesinde Habibi Neccar Dağı mevkiinde çıkan orman yangınına itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri karadan ve havadan müdahale ediyor.

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına ekipler karadan ve havadan müdahaleyi sürdürüyor.

Yangın, Antakya ilçesi Habibi Neccar Dağı mevkiinde çıktı. Ormanlık alandan kısa sürede alevler yükseldi. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede yangına karadan ve havadan müdahale etmeye başladı. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Karaciğerinde 12 haftalık bebek! Tıp literatürüne girdi

Karaciğerinde 12 haftalık bebek! Tıp literatürüne girdi
