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Hatay'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Hatay'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangınında 152 araç ve 479 personel ile müdahale sürüyor. 4 evin zarar gördüğü yangında, vatandaşların tahliyesi için 7 araç görevlendirildi. Çevre illerden de destek talepleri yapılırken, yangının yerleşim yerlerine sıçrama ihtimali nedeniyle önlemler alınıyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan 152 araç ve 479 personel ile müdahale devam ediyor. 4 eve sıçrayan yangında bölgedeki vatandaşları tahliye etmek için 7 araç görevlendirilirken çevre illerden de destek istendi.

Yangın, saat 11.40 sıralarında Arsuz ilçesi Kozaklı Mahallesi mevkiinde ormanlık alanda çıktı. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede yangına havadan ve karadan müdahale etmeye başladı. Yangına şu an itibarıyla 152 araç ve 479 personel ile müdahale devam ediyor. Yangının yerleşim yerlerine sıçrama ihtimaline karşı AFAD ekipleri yangından etkilenebilecek vatandaşların tahliyesi için bölgeye 7 adet servis aracı yönlendirdi. Jandarma ve Emniyet birimlerine bağlı TOMA'lar da yangına müdahaleye destek veriyor. Ayrıca çevre iller; Adana, Osmaniye, Kilis ve Gaziantep'ten yangına müdahale amacıyla araç ve personel talep edildi. Harlısu mevkiinde yangının sıçradığı 4 eve müdahale edilerek yangın söndürüldü, aileler güvenli alana tahliye edildi.

Yaşanan korku dolu anları anlatan Memiş Azad, "Yangın saat 11.00'de başladı. Yangın Kozaklı köyünden bu tarafa geldi. Şu anda köyün içine kadar geldi. Ahırlar yandı, evler yanıyor. Köyün tümü boşaldı. Yangın çok büyük 5 tane ev yandı, 3 de ahır yandı" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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