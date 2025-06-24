Hatay'da Orman Yangınına Müdahale Başladı
Hatay'ın Hassa ilçesinde bulunan Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ve orman bölge ekipleri müdahale ediyor. Yangın, kısa sürede büyüyerek bölgedeki vatandaşlar tarafından fark edildi.
Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale etmeye başladı.
Yangın, Hassa ilçesi Arpalıuşağı Mahallesi'nde Amanos dağı eteklerinde ormanlık alanda çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye kısa sürede intikal eden orman bölge ve itfaiye ekipleri yangına karadan müdahale etmeye başladı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa