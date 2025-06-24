Hatay'da Orman Yangınına Müdahale Başladı

Hatay'da Orman Yangınına Müdahale Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Hassa ilçesinde bulunan Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ve orman bölge ekipleri müdahale ediyor. Yangın, kısa sürede büyüyerek bölgedeki vatandaşlar tarafından fark edildi.

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale etmeye başladı.

Yangın, Hassa ilçesi Arpalıuşağı Mahallesi'nde Amanos dağı eteklerinde ormanlık alanda çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye kısa sürede intikal eden orman bölge ve itfaiye ekipleri yangına karadan müdahale etmeye başladı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
CHP'den asgari ücrete ara zam talebi! Rakam da verildi

CHP'den asgari ücrete ara zam talebi! İşte dillendirilen rakam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TSK'ya FETÖ operasyonu! 158 asker gözaltına alındı

TSK'ya operasyon! Görev başındaki onlarca asker gözaltına alınıyor
Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı

Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı
Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı seneler sonra ekrana dönüyor

Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi seneler sonra ekrana dönüyor
Zimbabve'de sıtma salgını korkunç boyutta: 317 kişi hayatını kaybetti

Salgın korkunç boyuta ulaştı! Ülkede 317 can aldı
Romulo için yapılan inanılmaz teklif reddedildi

Romulo için yapılan inanılmaz teklif reddedildi
Hayal Köseoğlu 10 yıldır gizlediği hastalığını ilk kez açıkladı

10 yıldır gizlediği hastalığını ilk defa açıkladı
Neler oldu neler! Messi'yi 7 dakikada yıkan maç

Neler oldu neler! Messi'yi 7 dakikada yıkan maç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.