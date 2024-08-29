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Hatay'da orman yangınına karadan müdahale başladı

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangına ekipler karadan müdahale etmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri, gece karanlığında hızla yayılan alevlere müdahale etmek için çalışmalara başladı.

Hatay'da çıkan orman yangınına ekiplerin karadan müdahalesi başladı.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Delibekirli Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Gece karanlığında hızla yayılan alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına karadan müdahalesi başladı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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